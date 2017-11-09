Власти США выявили серьезные недочеты в системах безопасности аэропортов страны

Баку. 9 ноября.REPORT.AZ/ Министерство внутренней безопасности (МВБ) США провело серию проверок в американских аэропортах и пришло к выводу, что системы безопасности в них работают чрезвычайно неэффективно, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По сведениям источников американского телеканала АВС, сотрудники министерства, работавшие под прикрытием, пришли к выводу, что в более чем половине случаев работники Управления транспортной безопасности (УТБ) в воздушных гаванях не могли надлежащим образом провести досмотр пассажиров и багажа. Имели место как проблемы с применяемым ими оборудованием, так и с используемыми ими методами.

По итогам указанных проверок в профильном комитете Палаты представителей Конгресса были проведены слушания, на которых законодатели выразили обеспокоенность работой УТБ.

В 2015 году в США уже проводились проверки, которые выявили масштабные проблемы с безопасностью в аэропортах. Тогда сотрудникам МВБ, действовавшим под прикрытием, в 95% случаев удалось пронести через пункты досмотра спрятанное оружие или взрывчатые вещества.