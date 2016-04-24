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    ​Власти США требуют замены двигателей Boeing 787 Dreamliner

    Если дефект не устранить, есть вероятность отказа обоих двигателей

    Баку. 24 Апреля. REPORT.AZ/ Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось срочно заменить двигатели самого большого самолета в мире — Boeing 787 Dreamliner.

    Как передает Report, ситуацию определили как "срочный вопрос с обеспечением безопасности".

    Проблема в том, что на большой высоте из-за наледи лопасти вентилятора начинают тереться о резиновый кожух, что приводит к вибрации двигателя и, нередко, к его остановке. Если дефект не устранить, есть вероятность отказа обоих двигателей.

    "Дримлайнеры" выполняют в основном межконтинентальные рейсы. Они есть в парках авиакомпаний Японии, Норвегии, Польши, Азербайджана, Великобритании и других стран. Российские перевозчики Boeing 787 не закупали.

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