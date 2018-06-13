Власти Сингапура обнародовали стоимость проведения встречи Трампа и Ким Чен Ына

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ На проведение двухдневного саммита США-КНДР, во время которого состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, Сингапур потратил порядка 15 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на CNBC, об этом заявил премьер-министр Сингапура Ли Сяньлунь.

В эту сумму входит оплата проживания двух лидеров государств в роскошном отеле Capella на острове Сентоса, а также обеспечение безопасности и создание международного пресс-центра.

Сингапур - одна из немногих стран, у которой налажены отношения и с КНДР, и с США.