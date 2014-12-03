Власти Пакистана считают нецелесообразным возобновление мирных переговоров с Индией

"Пакистан не ожидает, что произойдут какие-либо подвижки в возобновлении переговорного процесса (между Исламабадом и Нью-Дели), пока у власти в Индии находится правительство Нарендры Моди", - подчеркнул чиновник, возложив на него ответственность за прекращение переговоров о нормализации отношений между двумя странами.
В августе этого года по инициативе индийской стороны были прекращены пакистано-индийские переговоры на уровне заместителей глав МИД. Поводом для выхода Нью-Дели из данного формата стала личная встреча пакистанского посла в Индии с Шабиром Шахом - лидером одного из самых массовых политических движений за суверенитет Кашмира.
News DepartmentАвтор новости
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