Власти Кыргызстана исключили версию теракта на борту разбившегося cамолета

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Версия теракта на борту грузового самолета "Боинг 747-400", разбившегося накануне в окрестностях Бишкека, исключена. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, об этом заявил заместитель министра внутренних дел страны Курсан Асанов.

По его словам, следов взрывчатых веществ на деталях потерпевшего крушение самолета не обнаружено.

Напомним, грузовой самолет турецкой авиакомпании "ACT Airlines", выполнявший рейс из Гонконга, вчера утром при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Кыргызстана из-за сложных погодных условий рухнул на дома в дачном поселке Дача-Суу. Погибли 37 человек. Самолет не долетел до аэропорта 2 км.