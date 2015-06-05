Власти Йемена и мятежники согласились участвовать в консультациях в Женеве

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Правительство Йемена и мятежники-хуситы выразили согласие принять участие в консультациях в Женеве, посвященных кризису в этой стране.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает спутниковый телеканал "Аль-Арабия".

"Правительство согласилось принять участие в консультации в Женеве", - заявил исполняющий обязанности министра информации Йемена Иззэддин аль-Асбахи.

Представитель хуситов Дейфалла аш-Шами со своей стороны подчеркнул, что мятежники "приняли приглашение ООН сесть за стол переговоров в Женеве без предварительных условий".

Как сообщил глава йеменского МИД Рияд Ясин газете "Аш-Шарк аль-Аусат", "правительство Йемена готово начать переговоры в Женеве по урегулированию конфликта 14 июня".

Изначально встреча под эгидой ООН была запланирована на 28 мая, однако за два дня до этого было объявлено о ее переносе на неопределенный срок.