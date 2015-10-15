​Власти Австралии приняли решение уничтожить 2 млн. кошек

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ На этой неделе власти Австралии приняли решение уничтожить в ближайшие пять лет около 2 миллионов одичавших кошек.

Как передает Report, объясняется это необходимостью сохранить 120 видов животных, которых кошки уничтожают и которым грозит полное исчезновение.

В Австралии изначально не было кошек. Их привезли с собой первые переселенцы из Европы. Произошло это всего 200 лет назад. Кошки начали стремительно размножаться. Появилось огромное количество бездомных кошек, которые быстро одичали. На сегодняшний день, как утверждают ученые, в Австралии проживает около 20 миллионов одичавших кошек! Они охотятся на мелких животных, птиц, рептилий, насекомых и рыбу. Каждая кошка ежедневно убивает около пяти различных животных. Как заявил глава Комиссии по исчезающим видам Австралии Грегори Эндрю, эти кошки уже уничтожили 27 видов, среди которых были и совершенно уникальные, проживавшие лишь на зеленом континенте. Под угрозой оказались еще около 120 видов.

«Сейчас объявлена война, в ходе которой мы планируем до 2020 года ликвидировать 2 миллиона одичавших кошек. На данный момент власти уже всех штатов и территорий Австралии согласились с тем, что кошки — опасные вредители, которых необходимо отстреливать и травить. Разумеется, ликвидацию бездомных кошек мы будем стараться производить максимально гуманными и эффективными методами», — сообщил Грегори Эндрю.