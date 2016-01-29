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    Вирус Зика добрался до Канады

    Все трое заболевших посещали страны Латинской Америки

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Канаде зафиксированы в общей сложности три случая заражения людей вирусом Зика. Как передает Report  со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBC.

    Отмечается, что все трое заболевших посещали страны Латинской Америки - Колумбию и Сальвадор. Два случая отмечены в провинции Британская Колумбия, где оба заразившихся опасным вирусом вылечились. Третий - в провинции Альберта. 

    Представители министерства здравоохранения страны успокоили население, заявив, что данный вирус "не может жить в Канаде из-за климатических особенностей", а привезти его в страну могут только люди, выезжающие за рубеж.

    Вирус Зика был выявлен в 1947 году. Его разносчиком являются комары вида Aedes aegypti.

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