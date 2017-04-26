Венесуэла может выйти из Организации американских государств

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна может выйти из Организации американских государств (ОАГ).

Как передает Report, об этом сообщает Telesur.

«В случае проведения встречи глав МИД ОАГ без согласия венесуэльских властей я получила распоряжение от президента страны Николаса Мадуро запустить процесс выхода Венесуэлы из организации», — заявила Родригес.

В марте Мадуро объявлял, что собирается обсудить с народом будущие взаимоотношения страны и ОАГ.