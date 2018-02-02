Вблизи берегов Ливии утонуло около 90 мигрантов

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Около 90 мигрантов утонули утром в Средиземном море в результате кораблекрушения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель Международной организации по миграции Оливия Хейден на брифинге в Женеве.

"По оценкам, 90 мигрантов утонули сегодня рано утром вследствие кораблекрушения у побережья Ливии", - отметила она.

По ее словам, на берегу были обнаружены тела 10 человек, двое из них - ливийцы, восемь - пакистанцы.

Два человека выжили, их подобрали в море рыбаки.