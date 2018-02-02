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    Вблизи берегов Ливии утонуло около 90 мигрантов

    Два человека выжили, их подобрали в море рыбаки

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Около 90 мигрантов утонули утром в Средиземном море в результате кораблекрушения.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель Международной организации по миграции Оливия Хейден на брифинге в Женеве.

    "По оценкам, 90 мигрантов утонули сегодня рано утром вследствие кораблекрушения у побережья Ливии", - отметила она.

    По ее словам, на берегу были обнаружены тела 10 человек, двое из них - ливийцы, восемь - пакистанцы.

    Два человека выжили, их подобрали в море рыбаки.

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