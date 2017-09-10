В Запорожской области орудовала банда похитителей-вымогателей - ФОТО

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В Запорожской области нейтрализовали преступную группировку, подозреваемую в совершении особо тяжких преступлений.

Как передает Report, об этом сoобщил İz.com.

По данным ОК полиции Запорожской области, на прошлой неделе банда похитила двух 23-летних жителей Мелитополя. На "Мерседесе" неизвестные заблокировали их "Таврию", силой вытащили из машины и вывезли в незнакомый частный дом, где их связали и насильно удерживали. Пострадавшим удалось развязать ремни и веревки и сбежать через окно.

В состав банды входили пять человек. Как сообщил руководитель ГУ Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша, ими оказались два гражданина Азербайджана, два жителя Мелитополя и один из Донецкой области.