 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Запорожской области орудовала банда похитителей-вымогателей - ФОТО

    Ими оказались два гражданина Азербайджана

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В Запорожской области нейтрализовали преступную группировку, подозреваемую в совершении особо тяжких преступлений.

    Как передает Report, об этом сoобщил İz.com.

    По данным ОК полиции Запорожской области, на прошлой неделе банда похитила двух 23-летних жителей Мелитополя. На "Мерседесе" неизвестные заблокировали их "Таврию", силой вытащили из машины и вывезли в незнакомый частный дом, где их связали и насильно удерживали. Пострадавшим удалось развязать ремни и веревки и сбежать через окно.

    В состав банды входили пять человек. Как сообщил руководитель ГУ Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша, ими оказались два гражданина Азербайджана, два жителя Мелитополя и один из Донецкой области.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi