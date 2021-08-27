В южных областях Италии объявлен режим ЧС

Итальянские власти ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами, от которых пострадали южные области.

Итальянские власти ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами, от которых пострадали южные области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил правительственный дворец Киджи.

"Совет министров по предложению председателя Марио Драги принял решение объявить режим ЧС сроком на шесть месяцев в связи с распространением с конца июля лесных пожаров в областях Калабрия, Молизе, Сардиния и Сицилия", - указывается в документе.

Кроме того, отмечается, что режим ЧС на полгода вводится также в трех провинциях Ломбардии из-за "метеорологических явлений, произошедших в период с 3 июля по 8 августа 2021 года". Речь идет о Комо, Сондрио и Варезе.