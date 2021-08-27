В южных областях Италии объявлен режим ЧС

Итальянские власти ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами, от которых пострадали южные области.
"Совет министров по предложению председателя Марио Драги принял решение объявить режим ЧС сроком на шесть месяцев в связи с распространением с конца июля лесных пожаров в областях Калабрия, Молизе, Сардиния и Сицилия", - указывается в документе.
Кроме того, отмечается, что режим ЧС на полгода вводится также в трех провинциях Ломбардии из-за "метеорологических явлений, произошедших в период с 3 июля по 8 августа 2021 года". Речь идет о Комо, Сондрио и Варезе.