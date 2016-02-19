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    ​В Южном Судане 18 человек погибли при атаке на лагерь ООН

    Среди убитых — двое сотрудников Врачей без границ

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ При атаке на лагерь ООН по защите гражданского населения в Южном Судане погибли 18 человек, еще 36 человек получили ранения. Среди убитых — двое сотрудников "Врачей без границ".

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте гуманитарной организации.

    По крайней мере у 25 пострадавших зафиксированы огнестрельные ранения. В лагере Малакаль находятся до 40 тыс. человек, многие из них пришли из районов, где отсутствовала какая-либо помощь.

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