В южной части Атлантического океана произошло землетрясение

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Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в южной части Атлантического океана.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 779 километрах от города Джорджтаун - административного центра острова Вознесения, входящего в состав британской заморской территории. Очаг подземных толчков залегал на глубине 19 километров.

Угроза возникновения цунами не объявлялась.