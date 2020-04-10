​В Йемене зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в Йемене.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

"Мы получили данные о первом подтвержденном случае [заражения], зафиксированном в провинции Хадрамаут", - говорится в заявлении национального чрезвычайного комитета Йемена по борьбе с распространением коронавируса..

Подробности о состоянии инфицированного не приводятся.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.