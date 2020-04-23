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В Японии зафиксирована рекордная смертность от коронавируса за сутки

В Японии зафиксирована рекордная смертность от коронавируса

Число новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом в Японии увеличилось за последние сутки на 29 до 341, что стало рекордно высоким показателем. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния.

Число новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки составило не менее 436, а общее количество заразившихся, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, возросло до 13,1 тыс.

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