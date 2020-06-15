Наверх

В Японии снимут ограничения на поездки по стране

В Японии снимут ограничения на поездки по стране

Япония в соответствии с намеченным графиком намерена 19 июня отменить рекомендации ограничить поездки между префектурами, несмотря на рост числа заражений коронавирусом в столице. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с региональными властями, включая Токио, чтобы совмещать меры по предотвращению распространения инфекции и возобновлению социально-экономической деятельности", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, не повлияет ли ситуация в Токио на планы правительства отменить на этой неделе действующие с апреля рекомендации для жителей воздержаться от поездок по стране.

Правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур.

Общее число инфицированных на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, по последним данным, превысило 18,2 тыс., умерли более 920.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!