В Японии нашли тело еще одного члена экипажа разбившегося конвертоплана Osprey

Найдено тело погибшего члена экипажа американского конвертоплана Osprey, потерпевшего крушение около японского острова Якусима 29 ноября.

Найдено тело погибшего члена экипажа американского конвертоплана Osprey, потерпевшего крушение около японского острова Якусима 29 ноября.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Тела шести из восьми находившихся на борту военных были обнаружены ранее. Несмотря на то, что двух членов экипажа найти не удалось, на прошлой неделе американское командование объявило всех погибшими.

В связи с аварией Osprey CV22 и тем, что ее причиной может быть техническая ошибка конструкции, США приостановили использование не только этого типа конвертопланов, которые находятся на вооружении у ВВС, но и Osprey MV22 морской пехоты, которые и после аварии какое-то время активно использовались, в частности на окинавской базе Футэмма.