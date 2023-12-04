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В Японии вблизи места крушения конвертоплана США нашли останки 5 человек

В Японии вблизи места крушения конвертоплана США нашли останки 5 человек Останки пяти членов экипажа и обломки корпуса потерпевшего крушение на прошлой неделе американского конвертоплана Osprey обнаружены водолазами недалеко от места катастрофы.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 12:10
В Японии вблизи места крушения конвертоплана США нашли останки 5 человек

Останки пяти членов экипажа и обломки корпуса потерпевшего крушение на прошлой неделе американского конвертоплана Osprey обнаружены водолазами недалеко от места катастрофы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Если информация подтвердится, из восьми членов экипажа будет подтверждена смерть семи человек. Один был найден в день крушения.

Конвертоплан Osprey CV22, приписанный к американской базе Екота в Токио, потерпел крушение в среду около японского острова Якусима префектуры Кагосима. Остров находится между базой США Ивакуни в префектуре Ямагути, откуда он вылетел, и базой США Кадэна на Окинаве - конечной точкой маршрута. На борту находились 8 человек. Вечером того же дня неподалеку от места крушения был обнаружен один из членов экипажа, врачи констатировали его смерть. Это первая авария Osprey в Японии с человеческими жертвами.

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Версия на английском языке 5 bodies may have been spotted in search for missing US Osprey crew in Japan
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada ABŞ hərbi təyyarəsinin qəzaya uğradığı yerin yaxınlığında 5 nəfərin qalıqları tapılıb

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