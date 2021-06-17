В Японии мужчина взял в заложники сотрудницу интернет-кафе

Неизвестный мужчина взял в заложники и уже больше семи часов удерживает сотрудницу интернет-кафе в японском городе Сайтама близ Токио.

Неизвестный мужчина взял в заложники и уже больше семи часов удерживает сотрудницу интернет-кафе в японском городе Сайтама близ Токио.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo .

Японские интернет-кафе оборудованы индивидуальными комнатами-кабинками. Отмечается, что находящийся в одной из таких кабинок мужчина вызвал сотрудницу кафе, после чего взял ее в заложники. В настоящее время не сообщается, выдвинул ли он какие-либо требования.

По данным японского телеканала Fuji TV, неизвестно есть ли у мужчины при себе оружие, однако заложница, судя по имеющейся информации, не ранена.

Полиция продолжает вести с ним переговоры. На место происшествия стянуты правоохранители и спасательные службы, район инцидента оцеплен.