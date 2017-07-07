В Японии ливни стали причиной гибели шести человек

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли, 19 не выходят на связь в префектурах Фукуока и Оита на юго-западе Японии после обрушившихся на этот район ливней.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщило агентство Киодо.

В префектурах Оита, Фукуока, Кумамото по-прежнему сохраняется режим эвакуации для 96 тысяч человек.

Трое из шести погибших были обнаружены в городе Асакура, который был почти полностью затоплен в среду разлившейся рекой селевыми потоками. Вода доходила выше первых этажей домов

В трех районах деревни Тохо в префектуре Фукуока от сообщения оказались отрезаны более 700 человек. В деревне затоплены дороги, доставка гуманитарной помощи невозможна. До этого часа доставка помощи вертолетами также была невозможна из-за нелетной погоды.

На место бедствия брошены 7,5 тысячи сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны.