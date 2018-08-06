В Венесуэле нашли тело мужчины, прервавшего в 2013 году инаугурацию Мадуро

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В Венесуэле нашли мертвым Йендри Санчеса, который прервал инаугурацию ныне действующего президента страны Николаса Мадуро в 2013 году.
Как передает Report, об этом сообщает "Насьональ".
Тело 30-летнего мужчины нашли соседи в его доме, Санчес был обнаружен мертвым с полиэтиленовым пакетом на голове. Информация о причинах смерти не сообщается.
В 2013 году во время инаугурации Мадуро, Санчес обманул охрану и забрался на трибуну, где находился Мадуро. Он обнял политика и попросил его помочь.
"Николас, я Йендри, помоги мне",- крикнул мужчина.
Санчес был осужден почти на 1,5 года тюрьмы.
News DepartmentАвтор новости
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