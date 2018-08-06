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    В Венесуэле нашли тело мужчины, прервавшего в 2013 году инаугурацию Мадуро

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В Венесуэле нашли мертвым Йендри Санчеса, который прервал инаугурацию ныне действующего президента страны Николаса Мадуро в 2013 году.

    Как передает Report, об этом сообщает "Насьональ".

    Тело 30-летнего мужчины нашли соседи в его доме, Санчес был обнаружен мертвым с полиэтиленовым пакетом на голове. Информация о причинах смерти не сообщается.

    В 2013 году во время инаугурации Мадуро, Санчес обманул охрану и забрался на трибуну, где находился Мадуро. Он обнял политика и попросил его помочь.

    "Николас, я Йендри, помоги мне",- крикнул мужчина.

    Санчес был осужден почти на 1,5 года тюрьмы. 

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