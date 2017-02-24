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    В Вашингтоне в перестрелке несколько человек получили ранения

    Других подробностей пока не приводится

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Двое сотрудников правоохранительных органов были госпитализированы в результате перестрелки на северо-востоке Вашингтона.

    Как передает Report, об этом сoобшил ТАСС, со ссылкой на местный телеканал Fox-5.

    По данным, один подозреваемый был застрелен. Этим же вечером на юго-востоке столицы произошло еще три перестрелки, в результате которых пострадали по меньшей мере четыре человека. Как уточняется, жизни четырех пострадавших ничто не угрожает.

    Других подробностей пока не приводится.

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