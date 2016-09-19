В Варшаве в понедельник открывается совещание БДИПЧ ОБСЕ

Баку. 19 Сентября. REPORT.AZ/ Совещание по рассмотрению выполнения обязательств, посвященное человеческому измерению (СРВЧИ), организованное Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, в понедельник начинает работу в Варшаве.

Как передает Report, целью совещания, которое проводится ежегодно, является подведение итогов выполнения ОБСЕ своих обязательств в человеческом измерении, обсуждение связанных с ними проблем, обмен опытом и выработка рекомендаций для дальнейшего совершенствования в данном вопросе.

В совещании могут принять участие все 57 стран-участниц ОБСЕ, структуры организации, её партнеры, гражданские сообщества и международные организации.