В Тунисе уничтожены шесть боевиков, причастных к атаке на город Бен-Гердан

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Шестеро боевиков, подозреваемых в причастности к атаке на приграничный с Ливией город Бен-Гердан, уничтожены в Тунисе, еще по меньшей мере десять человек задержаны. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в вооруженных силах Туниса.

В ходе операции, которая проходила во вторник вечером, было также изъято оружие.

В понедельник утром группа боевиков, предположительно, из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) пересекла тунисско-ливийскую границу и напала на приграничные посты Национальной гвардии в городе Бен-Гердан. В результате атаки погибли семь мирных жителей и 12 силовиков, пострадали 17 человек. При этом силам правопорядка удалось ликвидировать по меньшей мере 37 боевиков и восемь задержать. В Бен-Гердане был введен комендантский час. Кроме того, власти закрыли КПП Рас-Ждир и Вазен-Дехиба на юге страны. Сейчас в регионе продолжается контртеррористическая спецоперация при поддержке авиации.

Террористы ранее уже предпринимали попытки прорваться на территорию Туниса из соседней Ливии. Так, 2 марта группа боевиков ИГ на трех автомобилях пересекла границу и вступила в перестрелку с подразделениями Нацгвардии в 10 км от Бен-Гердана. Силовикам удалось ликвидировать пять террористов. В результате перестрелки погиб один мирный житель. Позднее удалось задержать двух боевиков на территории республики и четырех - в Ливии.