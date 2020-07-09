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В Токио зафиксировали рекордный прирост числа случаев заражения СOVID-19

В Токио зафиксировали рекордный прирост числа случаев заражения СOVID-19 В Токио за прошедшие сутки было выявлено более 220 новых случаев заражения коронавирусом
Другие страны
9 июля 2020 г. 10:29
В Токио зафиксировали рекордный прирост числа случаев заражения СOVID-19

В Токио за прошедшие сутки было выявлено более 220 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, этот прирост стал рекордным для японской столицы за все время с начала распространения коронавируса на территории Японии. Официальная статистика от столичной администрации будет опубликована позднее.

Подавляющее большинство новых заражений в Токио приходится на людей в возрасте от 20 до 40 лет.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 21 тыс. Число летальных исходов составляет 995. Всего в стране выздоровели порядка 18 тыс. человек. 36 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

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