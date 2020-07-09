В Токио зафиксировали рекордный прирост числа случаев заражения СOVID-19

В Токио за прошедшие сутки было выявлено более 220 новых случаев заражения коронавирусом

В Токио за прошедшие сутки было выявлено более 220 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, этот прирост стал рекордным для японской столицы за все время с начала распространения коронавируса на территории Японии. Официальная статистика от столичной администрации будет опубликована позднее.

Подавляющее большинство новых заражений в Токио приходится на людей в возрасте от 20 до 40 лет.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 21 тыс. Число летальных исходов составляет 995. Всего в стране выздоровели порядка 18 тыс. человек. 36 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.