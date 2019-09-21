В Техасе число погибших из-за шторма возросло до пяти - ВИДЕО

Количество погибших из-за тропического шторма "Имельда" в штате Техас возросло до пяти человек, сообщает Report cо ссылкой на газету New York Times.

По данным издания, одной из жертв стал юноша, пытавшийся спасти из воды свою лошадь, троих наводнение застало за рулем автомобилей. По данным представителей власти, мужчина, чье тело нашли в кювете в пригороде Хьюстона, также утонул во время наводнения.Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о возможности наводнений, при этом заявив, что "количество осадков, которые могут быть опасны для жизни", уже уменьшилось. Местные власти спасли и эвакуировали более тысячи человек.