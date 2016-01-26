В Таиланде из-за резкого похолодания погибли пять человек

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Резкое похолодание в Таиланде стало причиной гибели пятерых человек в северных и центральных провинциях королевства. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Thai PBS.

Как отмечается, большинство жертв холода - одинокие люди преклонного возраста. Медики отмечают, что смерть могла наступить в результате хронических заболеваний, обострившихся на фоне переохлаждения.

Таиланд расположен в субэкваториальном поясе. Дома большинства его жителей не приспособлены к низким температурам.

По данным метеорологического департамента Таиланда, изменение погоды обусловлено влиянием антициклона, пришедшим на территорию королевства со стороны Китая в минувшее воскресенье.

