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    В столице Мексики похитили контейнер с радиоактивным веществом

    Тревога введена на территории 11 штатов

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Власти Мехико объявили тревогу в связи с похищением контейнера с радиоактивным веществом. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство гражданской обороны столицы Мексики.

    Всего тревога введена на территории 11 штатов, где может оказаться контейнер с иридием-192. Он был похищен накануне на территории района Альваро-Обрегон в Мехико.

    Власти отмечают, что контейнер может представлять прямую опасность для тех, кто его похитил. 

    Преступники угнали автомобиль компании, занимающейся промышленной радиографией, возможно, не зная о наличии на его борту опасного груза.

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