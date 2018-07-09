В столице Мексики похитили контейнер с радиоактивным веществом

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Власти Мехико объявили тревогу в связи с похищением контейнера с радиоактивным веществом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство гражданской обороны столицы Мексики.

Всего тревога введена на территории 11 штатов, где может оказаться контейнер с иридием-192. Он был похищен накануне на территории района Альваро-Обрегон в Мехико.

Власти отмечают, что контейнер может представлять прямую опасность для тех, кто его похитил.

Преступники угнали автомобиль компании, занимающейся промышленной радиографией, возможно, не зная о наличии на его борту опасного груза.