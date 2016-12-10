В Стокгольме состоится вручение Нобелевских премий

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Кульминация нобелевских торжеств - вручение премии и праздничный банкет для лауреатов и гостей - пройдут в субботу в шведской и норвежской столицах.

Как передает Report, мероприятия состоятся в день памяти Альфреда Нобеля, который ушел из жизни 10 декабря 1896 года.

Девять из одиннадцати лауреатов Нобелевской премии получат почетные дипломы и золотые медали в Филармонии Стокгольма из рук короля Швеции Карла ХVI Густава.