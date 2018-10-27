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    В Стамбуле пройдет встреча глав России, Турции, Франции и Германии по Сирии

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Четырехсторонняя встреча по Сирии с участием президентов Турции, России и Франции Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель пройдет в Стамбуле в субботу.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель управления по связям администрации президента Турции.

    Саммит пройдет в азиатской части Стамбула, в усадьбе, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину.

    В настоящее время здание используется как один из рабочих офисов президента Турции.

    Напомним, что ранее коалиция США опровергло, что жертвами удара в Сирии стали мирные жители.

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