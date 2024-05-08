Лидеры Нидерландов и Казахстана проведут переговоры в Астане

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 10 мая посетит Казахстан с рабочим визитом.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 10 мая посетит Казахстан с рабочим визитом.

Как передает Report, анонс визита премьер-министра размещен на официальном сайте правительства Нидерландов.

Отмечается, что целью визита является укрепление двусторонних и экономических связей между Нидерландами и Казахстаном, а также обсуждение геополитической ситуации в мире.

В рамках визита состоится встреча Рютте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, стороны обсудят двусторонние и экономические отношения, в том числе сотрудничество в водной сфере.

Рютте также проведет встречу с представителями нидерландских компаний в Казахстане, после чего планируется подписать несколько бизнес-соглашений о сотрудничестве.