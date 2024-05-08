О нас

Лидеры Нидерландов и Казахстана проведут переговоры в Астане

Лидеры Нидерландов и Казахстана проведут переговоры в Астане Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 10 мая посетит Казахстан с рабочим визитом.
Другие страны
8 мая 2024 г. 20:48
Лидеры Нидерландов и Казахстана проведут переговоры в Астане

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 10 мая посетит Казахстан с рабочим визитом.

Как передает Report, анонс визита премьер-министра размещен на официальном сайте правительства Нидерландов.

Отмечается, что целью визита является укрепление двусторонних и экономических связей между Нидерландами и Казахстаном, а также обсуждение геополитической ситуации в мире.

В рамках визита состоится встреча Рютте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, стороны обсудят двусторонние и экономические отношения, в том числе сотрудничество в водной сфере.

Рютте также проведет встречу с представителями нидерландских компаний в Казахстане, после чего планируется подписать несколько бизнес-соглашений о сотрудничестве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
8 мая 2024 г. 19:07
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
6 мая 2024 г. 19:23
Создана прокуратура города Ханкенди
Создана прокуратура города Ханкенди
4 мая 2024 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi