В Берлине около 600 полицейских задействовали на акциях ко дню Победы

В Берлине около 600 полицейских задействованы для охраны правопорядка на акциях, посвященных дню Победы, который отмечается в Германии 8 мая.

В Берлине около 600 полицейских задействованы для охраны правопорядка на акциях, посвященных дню Победы, который отмечается в Германии 8 мая.

Как передает Report со ссылкой на германские СМИ, об этом говорится в сообщении полиции города в соцсетях.

"Для защиты собраний и мероприятий с целью достойного почтения памяти 8 мая 1945 года мы задействовали сегодня около 600 коллег", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пока мероприятия проходят мирно, если не считать словесных перепалок между проукраинскими и пророссийскими участниками памятных акций у мемориала в парке Тиргартен.