Венгрия не будет участвовать в фонде НАТО для Украины на €100 млрд

Венгрия не будет участвовать в фонде НАТО для Украины на 100 млрд евро, который предложил создать генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Венгрия не будет участвовать в фонде НАТО для Украины на 100 млрд евро, который предложил создать генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Венгрия останется в стороне от безумного плана НАТО, несмотря на все давление", — отметил он.

Таким заявлением венгерский министр подтвердил позицию пресс-секретаря правительства Золтана Ковача, который заявлял, что Будапешт не поддержит никаких предложений НАТО, которые якобы "могут приблизить Альянс к войне или превратить его из оборонительной в наступательную коалицию".

Напомним, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг официально направил членам альянса предложение собрать за пять лет в специальный фонд 100 млрд долларов на военную помощь Украине.