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Суд в Швеции оштрафовал Грету Тунберг за блокирование входа в парламент

Суд в Швеции оштрафовал Грету Тунберг за блокирование входа в парламент Экоактивистка Грета Тунберг по решению окружного суда Стокгольма получила штраф в размере 6 тыс. крон (550 долларов) за акцию в защиту климата, в ходе которой она и другие участники блокировали вход в парламент.
Другие страны
8 мая 2024 г. 19:37
Суд в Швеции оштрафовал Грету Тунберг за блокирование входа в парламент

Экоактивистка Грета Тунберг по решению окружного суда Стокгольма получила штраф в размере 6 тыс. крон (550 долларов) за акцию в защиту климата, в ходе которой она и другие участники блокировали вход в парламент.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ТТ.

Тунберг отвергла предъявленные ей обвинения.

В марте стокгольмская полиция два дня подряд силой уводила экоактивистку и еще несколько человек, собиравшихся на акцию в защиту климата и блокировавших входы в парламент. Активисты садились возле здания и отказывались уходить.

Как говорилось в заявлении группы активистов, демонстрация проводилась, чтобы "показать, что люди сегодня умирают и получают ранения в результате климатических катастроф, войны и неравномерного распределения ресурсов". По данным полиции, активисты не получали разрешения на проведение демонстрации и нарушали закон об общественном порядке.

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