В Северной Македонии начались парламентские и президентские выборы

Парламентские выборы, а также второй тур выборов президента начались в Северной Македонии, свои двери открыли 3 480 избирательных участков. Процедура голосования завершится в 19:00.

Парламентские выборы, а также второй тур выборов президента начались в Северной Македонии, свои двери открыли 3 480 избирательных участков. Процедура голосования завершится в 19:00.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в течение дня правом голоса смогут воспользоваться около 1,81 млн граждан республики.

За места в Собрании (однопалатный парламент) поборются кандидаты от 17 партий и коалиций (в состав 5 коалиций входит около 50 партий). Как ожидается, основная борьба за большинство голосов развернется между коалицией "За европейское будущее" во главе с "Социал-демократическим союзом Македонии" (СДСМ) Димитара Ковачевски и коалицией "Твоя Македония" под руководством крупнейшей оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО-ДПМНЕ) Христиана Мицкоски.

Во второй тур президентских выборов прошли два кандидата: представитель ВМРО-ДПМНЕ Гордана Силяновска-Давкова и действующий президент республики Стево Пендаровски, которого поддерживает СДСМ. Оба кандидата принимали участие во втором туре президентских выборов в 2019 году, где явка составила 46,7%. Победу тогда одержал Пендаровски.