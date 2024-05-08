Пентагон намерен завершить программу МБР Sentinel в срок

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун пообещал принять все необходимые меры для завершения программы по созданию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) следующего поколения Sentinel в срок.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун пообещал принять все необходимые меры для завершения программы по созданию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) следующего поколения Sentinel в срок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США он дал утвердительный ответ на вопрос, готов ли Пентагон делать все, что нужно для того, чтобы вовремя завершить программу.

"Как вы знаете, наша ядерная триада является ключевым элементом стратегического сдерживания. И в этом бюджетном запросе Белого дома на следующий финансовый год на эти цели запрашивается $49 млрд. На Sentinel из них приходится $3,7 млрд. ВВС работают над этой программой, мы хотим продолжить путь модернизации МБР. Это звено триады должно быть в полной боевой готовности на круглосуточной основе, чтобы обеспечивать стратегическое сдерживание в дополнение к двум другим звеньям триады", - подчеркнул генерал.

Отвечая на вопрос, чем комитет может помочь Пентагону в том, чтобы завершить программу, он отметил: "Сотрудничество с комитетом и постоянное своевременное финансирование будут полезны для продвижения вперед".