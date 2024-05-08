Пентагон намерен завершить программу МБР Sentinel в срок

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун пообещал принять все необходимые меры для завершения программы по созданию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) следующего поколения Sentinel в срок.
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"Как вы знаете, наша ядерная триада является ключевым элементом стратегического сдерживания. И в этом бюджетном запросе Белого дома на следующий финансовый год на эти цели запрашивается $49 млрд. На Sentinel из них приходится $3,7 млрд. ВВС работают над этой программой, мы хотим продолжить путь модернизации МБР. Это звено триады должно быть в полной боевой готовности на круглосуточной основе, чтобы обеспечивать стратегическое сдерживание в дополнение к двум другим звеньям триады", - подчеркнул генерал.
Отвечая на вопрос, чем комитет может помочь Пентагону в том, чтобы завершить программу, он отметил: "Сотрудничество с комитетом и постоянное своевременное финансирование будут полезны для продвижения вперед".