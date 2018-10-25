Коалиция США отрицает, что жертвами удара в Сирии стали мирные жители

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Международная коалиция во главе с США заявила, что лишь боевики террористической группировки "Исламское государство" были ликвидированы в результате удара по сирийской деревне в провинции Дейр-эз-Зор, а никто из гражданского населения не пострадал.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель коалиции, полковник сухопутных сил США Шон Райан.

"Двадцать четвертого октября удар коалиции разрушил объекты, используемые ИГ для осуществления атак против наших союзников из SDF ("Сирийские демократические силы"). Одним из объектов, который ИГ использовало в качестве командного центра для планирования и совершения нападений, была мечеть. По оценке командующего сухопутными силами, только боевики ИГ присутствовали в командном центре во время удара", — заявил Райан.

Ранее в октябре агентство SANA сообщило, что 62 мирных жителя погибли в результате авиаударов коалиции по деревням ас-Суса и аль-Бубадран в провинции Дейр-эз-Зор.

