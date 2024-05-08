В ВОЗ обеспокоены вспышкой холеры на востоке Кении

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 44 случая заболевания холерой в округе Тана-Ривер на востоке Кении, одном из районов, наиболее пострадавших от наводнений.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 44 случая заболевания холерой в округе Тана-Ривер на востоке Кении, одном из районов, наиболее пострадавших от наводнений.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Я верю, что благодаря усилиям правительства, национальных и международных партнеров мы сможем справиться с этим", - заявил постоянный координатор ООН в Кении Стивен Джексон в интервью Citizen TV. Представитель ВОЗ в Кении Абдурахман Диалло добавил, что организация будет продолжать поддерживать меры реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и сохранять бдительность в отношении вспышек заболеваний, которые могут легко распространяться.

Холера - это острая кишечная инфекция, которая распространяется через зараженную пищу и воду и обычно вызывает тяжелую диарею, рвоту и мышечные судороги. Особенно опасной она может быть для маленьких детей.

По последним данным, с марта в результате наводнений в Кении погибли 238 человек, а 75 до сих пор числятся пропавшими без вести. По всей стране более 235 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, поскольку наводнения и оползни затопили постройки, дороги и мосты.