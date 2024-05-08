О нас

В Амстердаме начались столкновения между спецназом и пропалестинскими демонстрантами

В Амстердаме начались столкновения между спецназом и пропалестинскими демонстрантами Столкновения между спецназом и пропалестинскими демонстрантами начались рядом с Амстердамским университетом на фоне попыток властей разобрать баррикады и разогнать участников акции.
Другие страны
8 мая 2024 г. 20:41
В Амстердаме начались столкновения между спецназом и пропалестинскими демонстрантами

Столкновения между спецназом и пропалестинскими демонстрантами начались рядом с Амстердамским университетом на фоне попыток властей разобрать баррикады и разогнать участников акции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NOS.

По данным вещательной корпорации, в ходе конфронтации протестующие забрасывали сотрудников специальных подразделений различными предметами и направляли в их сторону огнетушители. Спецназ, в свою очередь, использовал дубинки.

Решение о разгоне было принято после того, как Амстердамский университет подал жалобу на вандализм и вторжение на свою территорию. Ранее руководство учебного заведения попыталось провести переговоры со студентами и преподавателями, принимающими участие в демонстрации, однако они окончились безрезультатно. Протестующие требуют, чтобы сам университет и другие вузы города прекратили связи с Израилем.

В ночь с понедельника на вторник полиция также была вынуждена применить силу, чтобы ликвидировать палаточный лагерь, организованный пропалестинскими демонстрантами на территории студенческого городка Рутерсейланд Амстердамского университета.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi