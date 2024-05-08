Швеция продлила до ноября временный пограничный контроль на внутренней границе

Правительство Швеции приняло решение продлить пограничный контроль на внутренней границе с 12 мая по 11 ноября включительно.

Правительство Швеции приняло решение продлить пограничный контроль на внутренней границе с 12 мая по 11 ноября включительно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении правительственной канцелярии.

Кабинет министров страны опасается "серьезной угрозы общественному порядку и внутренней безопасности".

"Серьезная ситуация с безопасностью и картина угроз в отношении Швеции сохраняются. В январе этого года глава полиции безопасности также решила, что из-за усиливающихся факторов неопределенности в стране продолжает действовать четвертый уровень террористической угрозы по пятибалльной шкале", - пояснила канцелярия. Она указала, что на ситуацию с безопасностью влияет конфликт между Израилем и движением ХАМАС.

Аналогичные решения о введении временного пограничного контроля приняли Австрия, Германия, Дания, Норвегия.