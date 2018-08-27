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    В США разбился самолет с парашютистами

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Четверо человек, включая американского военного инструктора родом из Белоруси, погибли при катастрофе самолета на востоке штата Джорджия. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News.

    По его данным, небольшой самолет разбился в субботу, упав на летное поле аэродрома близ города Свайнсборо. На борту находились пятеро человек, в том числе пилот. Четверо из них погибли, один человек госпитализирован.

    В числе жертв оказался сержант парашютного отряда Golden Knights Армии США (сухопутные войска) Александр Бахритцевич, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, подтвердило командование этого отряда в своем Facebook. По его данным, Александр "был родом из Белоруси".

    Причины катастрофы пока не установлены.

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