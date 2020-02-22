​В США растет число инфицированных коронавирусом

Число подтвержденных случаев заболевания новым коронавирусом на территории США достигло 34 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По последним данным CDC, заболевание зарегистрировано в общей сложности у 34 человек, из них 11 ранее вернулись в США из-за рубежа, еще в двух случаях коронавирус передался от человека к человеку. Кроме того, 21 зараженный был доставлен на родину рейсами госдепартамента: трое из Уханя и 18 с борта Diamond Princess из Японии.

Ранее сообщалось о 26 случаях. Один из них был зарегистрирован у американского гражданина, эвакуированного из китайского Уханя, и 11 случаев выявили у пассажиров лайнера Diamond Princess, которые после возвращения находятся в медицинском центре университета Небраски в США.