В США расследуют подозрительное письмо Дональду Трампу

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Секретная служба США расследует подозрительное письмо, адресованное американскому президенту Дональду Трампу.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

По материалам американских СМИ, письмо было получено 1 октября. Также были получены два пакета для двух высокопоставленных чиновников Пентагона, в котором предположительно содержался яд рицин. Подозрительные посылки также были адресованы главе министерства обороны США Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону.

Сам конверт, адресованный президенту, так и не попал в Белый дом, сообщили в секретной службе США. В ведомстве не раскрыли подробностей, был ли яд рицин в конверте для Трампа. Посылки были найдены в почтовом отделении в начале недели, отмечается в материале.