В США предупредили Индию о последствиях закупок С-400

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ О возможности введения ограничительных мер в связи с планами Индии по закупке у России оружия, включая ракетные комплексы С-400, заявил помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер.

Как сообщает Report, по его словам, в США выражают обеспокоенность такими планами, Вашингтон не может гарантировать Индии, что закон о санкциях CAATSA обойдет их стороной.

Ранее свое неодобрение закупками российского вооружения в США высказывали и в отношении Турции. Тогда помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что Турцию ждут неприятные последствия в виде санкций в случае покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.