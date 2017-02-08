В США предложено требовать пароли от соцсетей при получении визы

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Посольства США могут обязать иностранных граждан, подающих заявление на получение визы, предоставлять пароли от их аккаунтов в социальных сетях. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил министр внутренней безопасности страны Джон Келли.

По его словам, эта мера может быть принята в рамках плана по ужесточению проверок иностранцев, которые могут представлять угрозу для безопасности США.

Это должно коснуться прежде всего семи стран с преимущественно мусульманским населением, гражданам которых въезд в страну по миграционному указу президента Дональда Трампа ограничен.

"Очень сложно по-настоящему проверить людей из этих стран... Но если они въезжают, то мы должны знать, какие интернет-сайты они посещают, и получить их пароли. Таким образом, мы увидим, что они делают в сети", - заявил Д. Келли, выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности палаты представителей США.

По словам министра, если заявители не хотят сотрудничать с властями США, то они не будут иметь права въезжать в страну.