В США неизвестный водитель умышленно сбил пешеходов - ВИДЕО

Неизвестный мужчина в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) умышленно сбил на автомобиле группу людей, шесть человек пострадали.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABC.

Согласно информации местной полиции, инцидент произошёл на улице в северной части города. Подозреваемый задержан, его личность не разглашается.

Пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Полицейские полагают, что подозреваемый совершил наезд на людей из-за ссоры.

Ранее в американском городе Дарем (штат Северная Каролина) произошёл взрыв бытового газа в жилом доме, погиб один человек.