В США неизвестный открыл стрельбу в церкви

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ В американском городе Чарльстон, штат Южная Каролина, неизвестный открыл стрельбу в церкви. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, стрельба произошла около 21:00 по местному времени в церкви на Калхоун-стрит.

Местные СМИ сообщают о гибели восьми человек.

По сообщениям полиции, подозреваемый — невысокий худощавый мужчина, одетый в серую толстовку и синие джинсы. Он пока не задержан.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции и медики.