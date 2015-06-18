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    В США неизвестный открыл стрельбу в церкви

    В американском городе Чарльстон, штат Южная Каролина, неизвестный открыл стрельбу в церкви

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ В американском городе Чарльстон, штат Южная Каролина, неизвестный открыл стрельбу в церкви. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, стрельба произошла около 21:00 по местному времени в церкви на Калхоун-стрит. 

    Местные СМИ сообщают о гибели восьми человек. 

    По сообщениям полиции, подозреваемый — невысокий худощавый мужчина, одетый в серую толстовку и синие джинсы. Он пока не задержан.

    На месте происшествия находятся сотрудники полиции и медики.

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