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    ​В США назначен новый спецпосланник по Сирии

    Керри: Он бегло говорит по-арабски, и его блестящая карьера проходила в Ираке, Ливане, Марокко, Катаре

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри объявил в понедельник о назначении карьерного дипломата Майкла Ратни спецпосланником США по Сирии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Майкл - старший сотрудник дипломатической службы. Он бегло говорит по-арабски, и его блестящая карьера проходила в Ираке, Ливане, Марокко, Катаре и других странах", - сказал Керри. Ратни сменит на этом посту Дэниела Рубинстайна.

    Госсекретарь США дал понять, что смена представителя по Сирии не повлияет на политику США в регионе. "Мы по-прежнему привержены достижению соглашения о политической трансформации, которая оставит позади (правительство президента Сирии - ред.) Башара Асада, мы намерены противостоять общей угрозе терроризма, поддерживать умеренную оппозицию и реагировать на гуманитарную катастрофу", - сказал Керри.

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