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В США мост обрушился на газопровод, есть пострадавшие

В США мост обрушился на газопровод, есть пострадавшие В восточной части штата Пенсильвания (США) мост обрушился на газопровод.
Другие страны
28 января 2022 г. 19:25
В США мост обрушился на газопровод, есть пострадавшие

В восточной части штата Пенсильвания (США) мост обрушился на газопровод.

Как передает Report, об этом сообщила в Twitter Служба общественной безопасности Питтсбурга.

На месте работают пожарная служба, скорая помощь и полиция. Там развернуты поисковые работы, чтобы убедиться, что под обрушившимся мостом нет людей. В службе отметили, что в результате инцидента три человека были доставлены в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

Между тем, по данным ABC News, в момент обрушения на мосту находились три-четыре автомобиля, их уже эвакуировали. 10 человек обратились за медицинской помощью.

Это произошло за несколько часов до выступления в Питтсбурге президента Джо Байдена.

Как сообщила пресс-секретарь президента США Ден Псаки, президенту доложили о случившемся и он поблагодарил спасателей, оказывающих помощь пострадавшим.

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